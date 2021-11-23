Из школы в Уфе экстренно эвакуировали учеников и преподавателей

Сегодня, 23 ноября, поступила информация о срочной эвакуации в столичной школе №126. Учебное учреждение расположено на улице Мингажева.

В 10:06 на пульт диспетчера поступило сообщение о задымлении на территории школы. На место инцидента в экстренном порядке прибыли службы спасения. Оказалось, огнём охватило спортивный инвентарь в раздевалке спортзала.

Уже в 10:20 огонь локализовали, а через две минуты полностью ликвидировали. Из зоны воздействия опасных факторов эвакуировали 354 человек, среди которых 324 – дети. Погибших и пострадавших нет.