В отдаленной деревне Башкирии впервые появилось централизованное водоснабжение

В деревне Арларово Ишимбайского района впервые появилось централизованное водоснабжение. Работы начались в прошлом году. В населенном пункте порядка 80 домовладений, 20 из них уже подключены к новой системе водоснабжения.

Раньше приходилось пользоваться колодцами во дворах, теперь же питьевая вода есть дома. Доставляется она из источника Берхомут. В соседней деревне Сайраново в данный момент прокладывают водопровод для нужд местной пожарной части. Жилые дома были подключены к централизованной системе в 2020 году.

Раньше нам приходилось таскать воду из речки. У кого-то на улицы были колодцы, а сейчас удобно дома – вода течет, газ проведен.

Залия Зайнетдинова, жительница д. Арларово
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