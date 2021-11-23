В отдаленной деревне Башкирии впервые появилось централизованное водоснабжение

В деревне Арларово Ишимбайского района впервые появилось централизованное водоснабжение. Работы начались в прошлом году. В населенном пункте порядка 80 домовладений, 20 из них уже подключены к новой системе водоснабжения.

Раньше приходилось пользоваться колодцами во дворах, теперь же питьевая вода есть дома. Доставляется она из источника Берхомут. В соседней деревне Сайраново в данный момент прокладывают водопровод для нужд местной пожарной части. Жилые дома были подключены к централизованной системе в 2020 году.