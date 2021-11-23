В офисе Google убираются роботы

В офисе Google работают 100 прототипов роботов-уборщиков. Они убирают мусор, протирают пыль и двигают стулья в столовой. Проект разработали в подразделении компании Everyday Robot. Это так называемая «песочница», в которой разрабатывают новые стартапы.
Роботы полностью экологичные. Они научились разделять мусор, хотя пока что прототипы могут совершать ошибки. Сначала роботы тренировались в виртуальном мире, теперь прокачивают свои навыки в офисе.
Пока роботы-уборщики могут выполнять конкретные задачи в конкретное время. Научить их выполнять что-то в новой обстановке очень сложно, но компания уже занимается этим вопросом.