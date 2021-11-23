Мэр Стерлитамака о пожаре в Башкирии, в котором погибли отец и сын: «Это страшная трагедия»
Вчера, 22 ноября, в Стерлитамаке сгорел жилой дом многодетной семьи. В
результате пожара погиб глава семейства и его 12-летний сын. Инцидент в
социальных сетях прокомментировал мэр Стерлитамака Рустем Газизов.
В нашем городе произошёл пожар, который унёс две жизни. Ночью загорелся
двухэтажный дом по улице Демократической. Здесь проживала семья из пяти человек
– родители и трое детей. В огне погибли отец и сын. Мать в момент пожара
работала в ночную смену. Удалось спасти двоих детей. Это страшная трагедия. Выражаю искренние
соболезнования семье пострадавших. В одночасье потерять близких людей, остаться
без крова и средств к существованию. Со своей стороны мы окажем всю необходимую
помощь.
Рустем Газизов, мэр Стерлитамака
Рустем Газизов обратился к жителям города с просьбой быть бдительными,
особенно, если в доме проживают пожилые люди и дети.
Ежегодно мы теряем в пожарах немало людей, гибнут дети. С одной
стороны, мы думаем, что знаем эти прописные истины, как предотвратить пожар, и
даже несколько раздражаемся, когда нам о них напоминают. В то же время, как
показывает практика, мы мало что из этого соблюдаем. Беда, к сожалению, может
произойти с каждым. Важно знать, как вести себя при пожаре. Этому следует учить
не только в школе, но и в семье говорить об этом. Берегите себя и своих
близких!
Рустем Газизов, мэр Стерлитамака
Напомним, Следственный комитет по факту гибели в пожаре 12-летнего
мальчика и его 34-летнего отца возбудил уголовное дело.