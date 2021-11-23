Мэр Стерлитамака о пожаре в Башкирии, в котором погибли отец и сын: «Это страшная трагедия»

Вчера, 22 ноября, в Стерлитамаке сгорел жилой дом многодетной семьи. В результате пожара погиб глава семейства и его 12-летний сын. Инцидент в социальных сетях прокомментировал мэр Стерлитамака Рустем Газизов.

Фото №1 - Мэр Стерлитамака о пожаре в Башкирии, в котором погибли отец и сын: «Это страшная трагедия»

В нашем городе произошёл пожар, который унёс две жизни. Ночью загорелся двухэтажный дом по улице Демократической. Здесь проживала семья из пяти человек – родители и трое детей. В огне погибли отец и сын. Мать в момент пожара работала в ночную смену. Удалось спасти двоих детей.  Это страшная трагедия. Выражаю искренние соболезнования семье пострадавших. В одночасье потерять близких людей, остаться без крова и средств к существованию. Со своей стороны мы окажем всю необходимую помощь.

Рустем Газизов, мэр Стерлитамака

Рустем Газизов обратился к жителям города с просьбой быть бдительными, особенно, если в доме проживают пожилые люди и дети.

Ежегодно мы теряем в пожарах немало людей, гибнут дети. С одной стороны, мы думаем, что знаем эти прописные истины, как предотвратить пожар, и даже несколько раздражаемся, когда нам о них напоминают. В то же время, как показывает практика, мы мало что из этого соблюдаем. Беда, к сожалению, может произойти с каждым. Важно знать, как вести себя при пожаре. Этому следует учить не только в школе, но и в семье говорить об этом. Берегите себя и своих близких!

Рустем Газизов, мэр Стерлитамака

Напомним, Следственный комитет по факту гибели в пожаре 12-летнего мальчика и его 34-летнего отца возбудил уголовное дело.

Фото: СУ СКР РБ.

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