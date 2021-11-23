Мэр Стерлитамака о пожаре в Башкирии, в котором погибли отец и сын: «Это страшная трагедия»

Ежегодно мы теряем в пожарах немало людей, гибнут дети. С одной стороны, мы думаем, что знаем эти прописные истины, как предотвратить пожар, и даже несколько раздражаемся, когда нам о них напоминают. В то же время, как показывает практика, мы мало что из этого соблюдаем. Беда, к сожалению, может произойти с каждым. Важно знать, как вести себя при пожаре. Этому следует учить не только в школе, но и в семье говорить об этом. Берегите себя и своих близких!

Рустем Газизов, мэр Стерлитамака