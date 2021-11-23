В Башкирии выстрелили в мужчину из-за 10 тысяч рублей

В Башкирии перед судом предстали двое местных жителей. Их обвинили в «вымогательстве, совершенном группой лиц с применением насилия».
В марте 2020 года двое мужчин договорились и напали на уфимца, выстрелили в него из травматического пистолета, а после начали требовать 10 тысяч рублей. Пострадавший испугался за свою жизнь и пообещал отдать нужную сумму. Нападавшие при этом забрали у него планшет.
Пострадавший поспешил обратиться в медицинское учреждение, где ему извлекли из тела пулю. Подозреваемые не признали своей вины, однако суд признал их виновными и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого и особого режима.