В Башкирии выстрелили в мужчину из-за 10 тысяч рублей

В Башкирии перед судом предстали двое местных жителей. Их обвинили в «вымогательстве, совершенном группой лиц с применением насилия».

В марте 2020 года двое мужчин договорились и напали на уфимца, выстрелили в него из травматического пистолета, а после начали требовать 10 тысяч рублей. Пострадавший испугался за свою жизнь и пообещал отдать нужную сумму. Нападавшие при этом забрали у него планшет.