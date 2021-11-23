В Уфе два дома усадьбы Набатовых признали объектами культурного наследия

В Единый государственный реестр объектов культурного наследия включили два дома №43 и №45, расположенных по улице Карла Маркса в Уфе. Здания были включены в реестр, ка культурные объекты муниципального значения. Об этом рассказали в пресс-службе Управления по охране объектов культурного наследия в РБ.
Дом усадьбы Набатовых - это двухэтажное строение. Его построили в начале 20-го века. Он является одним из старейших построек Уфы.
Второй дом построили так же в начале 20-го века. Он пустует с середины 2010-го года.
Оба здания признали знаковыми объектами застройки исторический части Уфы.
Фото: Башкультнаследие