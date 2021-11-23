В Уфе два дома усадьбы Набатовых признали объектами культурного наследия

В Единый государственный реестр объектов культурного наследия включили два дома №43 и №45, расположенных по улице Карла Маркса в Уфе. Здания были включены в реестр, ка культурные объекты муниципального значения. Об этом рассказали в пресс-службе Управления по охране объектов культурного наследия в РБ.

Фото №1 - В Уфе два дома усадьбы Набатовых признали объектами культурного наследия

Этими же приказами утверждены предмет охраны, границы и режим использования территории объектов культурного наследия. Приказы приняты на основании актов государственных историко-культурных экспертиз, проведенных аттестованными Минкультом России экспертами. Согласно заключениям экспертов оба объекта сохранили свой исторический объем, а также элементы декора основных фасадов.

пресс-служба ведомства

Дом усадьбы Набатовых - это двухэтажное строение. Его построили в начале 20-го века. Он является одним из старейших построек Уфы.

Второй дом построили так же в начале 20-го века. Он пустует с середины 2010-го года.

Оба здания признали знаковыми объектами застройки исторический части Уфы.

Фото: Башкультнаследие

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