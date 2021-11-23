В Уфе два дома усадьбы Набатовых признали объектами культурного наследия

В Единый государственный реестр объектов культурного наследия включили два дома №43 и №45, расположенных по улице Карла Маркса в Уфе. Здания были включены в реестр, ка культурные объекты муниципального значения. Об этом рассказали в пресс-службе Управления по охране объектов культурного наследия в РБ.