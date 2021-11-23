В Башкирии за особо жестокое убийство двух человек мужчину посадили на 17 лет

Верховный суд Башкирии вынес приговор 34-летнему мужчине, который с особой жестокостью убил двух человек. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов.
Вопиющий случай произошел в феврале текущего года. Подсудимый распивал спиртные напитки со своей сожительницей в квартире у знакомого. В ходе застолья между ними вспыхнула ссора, и злоумышленник начал избивать женщину ножками от сломанного табурета, а также нанес не менее 54 ударов руками и ногами.
Не менее 42 аналогичных ударов досталось его знакомому. При этом подсудимый поочередно перекрывал потерпевшим доступ кислорода. От истязаний оба скончались на месте
Суд признал мужчину виновным. Его приговорили к 17 годам лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.