В Башкирии полицейские задержали подозреваемого в краже телефона

По предварительной версии, молодежь собралась в квартире общей знакомой на посиделки, сопровождаемые распитием алкогольных напитков. Под утро молодые люди закончили «куражить» и легли спать. 24-летний парень лег спать, а телефон поставил на комод возле себя. Проснувшись, он не обнаружил своего смартфона. Молодой человек пытался сам найти свой гаджет, только поиски не привели к результату. Как выяснили сотрудники, 22-летний житель Благовещенска забрал чужой смартфон, пока все спали, поехал в столицу республики и сдал его в ближайший ломбард. Парень выручил за телефон 10 тысяч рублей. Однако когда на него вышли блюстители закона, предполагаемому вору-энтузиасту пришлось выкупать гаджет из ломбарда уже за 15 тысяч рублей.

пресс-служба МВД РБ