В Башкирии простились с отцом и сыном, которые погибли в жутком пожаре

Сегодня, 23 ноября, в Стерлитамаке простились с отцом и его сыном, которые погиби накануне в жутком пожаре. Супруга погибшего рассказала изданию КП-Уфа, что семье с похоронами помогла администрация.
Со слов убитой горем женщины, точная причина возгорания пока что не установлена. Зачем ее 12-летный сын вернулся в горящий дом - остается загадкой.
Напомним, пожар произошел в жилом доме многодетной семьи по улице Демократической в 3:37. Дома находился отец, двое сыновей и дочь. Его супруга вышла в ночную смену на местном стекольном заводе.
Как рассказали в МЧС по Башкирии, первым пожар заметил сосед Габитовых - он поднялся на мансардный этаж, где находились дети, и помог им выбраться на улицу. Но 12-летний 12-летний Эдгар решился вернуться в задымленный дом, чтобы спасти отца, а обратно выбраться уже не смог. Тела погибших позже обнаружили пожарные, разбиравшие обугленные развалины.
Сейчас по факту смертельного пожара следователи возбудили уголовное дело. Сыщики внимательно осмотрели место происшествия, назначили комплекс судебных экспертиз, чтобы установить причины возгорания и гибели людей.
Свои соболезнования семье погорельцев выразил и новый мэр Стерлитамака Рустем Газизов.
Сейчас семья погорельцев действительно нуждается в помощи. Ирину и детей временно приютили родственники, но есть шанс, что сгоревший дом еще можно будет восстановить. Сейчас семье нужна помощь в разборе обугленных руин, а также средства на восстановление дома.
Если и вы хотите помочь семье, можете сделать посильный вклад на карту, привязанную к номеру 8(917) 427 71 49 (Ирина Григорьевна Г.).