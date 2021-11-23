В Башкирии простились с отцом и сыном, которые погибли в жутком пожаре

До сих пор не можем прийти в себя, осознать, что произошло. Младший сынок еще маленький – он то понимает, что случилось, то забывает. А вот старшая дочь, ей уже 14, она все прекрасно понимает, и у нее огромный шок. Она очень тяжело переживает случившееся, замкнулась в себе. Я стараюсь держаться ради своих трех детей, старшая дочь учится в Казани, но должна сегодня приехать на похороны. Но пока еще очень тяжело.

Ирина Г., супруга погибшего