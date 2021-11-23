В Башкирии простились с отцом и сыном, которые погибли в жутком пожаре

Сегодня, 23 ноября, в Стерлитамаке простились с отцом и его сыном, которые погиби накануне в жутком пожаре. Супруга погибшего рассказала изданию КП-Уфа, что семье с похоронами помогла администрация.

Фото №1 - В Башкирии простились с отцом и сыном, которые погибли в жутком пожаре

До сих пор не можем прийти в себя, осознать, что произошло. Младший сынок еще маленький – он то понимает, что случилось, то забывает. А вот старшая дочь, ей уже 14, она все прекрасно понимает, и у нее огромный шок. Она очень тяжело переживает случившееся, замкнулась в себе. Я стараюсь держаться ради своих трех детей, старшая дочь учится в Казани, но должна сегодня приехать на похороны. Но пока еще очень тяжело.

Ирина Г., супруга погибшего

Со слов убитой горем женщины, точная причина возгорания пока что не установлена. Зачем ее 12-летный сын вернулся в горящий дом - остается загадкой.

Я же в ту ночь на работе была. Меня привезли туда, когда уже все закончилось. Я до сих пор ничего толком не знаю.

Ирина Г., супруга погибшего

Напомним, пожар произошел в жилом доме многодетной семьи по улице Демократической в 3:37. Дома находился отец, двое сыновей и дочь. Его супруга вышла в ночную смену на местном стекольном заводе.

Фото №2 - В Башкирии простились с отцом и сыном, которые погибли в жутком пожаре

Как рассказали в МЧС по Башкирии, первым пожар заметил сосед Габитовых - он поднялся на мансардный этаж, где находились дети, и помог им выбраться на улицу. Но 12-летний 12-летний Эдгар решился вернуться в задымленный дом, чтобы спасти отца, а обратно выбраться уже не смог. Тела погибших позже обнаружили пожарные, разбиравшие обугленные развалины.

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Сейчас по факту смертельного пожара следователи возбудили уголовное дело. Сыщики внимательно осмотрели место происшествия, назначили комплекс судебных экспертиз, чтобы установить причины возгорания и гибели людей.

Свои соболезнования семье погорельцев выразил и новый мэр Стерлитамака Рустем Газизов.

Это страшная трагедия. Выражаю искренние соболезнования семье пострадавших. В одночасье потерять близких людей, остаться без крова и средств к существованию… Со своей стороны мы окажем всю необходимую помощь.

Рустем Газизов, мэр Стерлитамака

Сейчас семья погорельцев действительно нуждается в помощи. Ирину и детей временно приютили родственники, но есть шанс, что сгоревший дом еще можно будет восстановить. Сейчас семье нужна помощь в разборе обугленных руин, а также средства на восстановление дома.

Если и вы хотите помочь семье, можете сделать посильный вклад на карту, привязанную к номеру 8(917) 427 71 49 (Ирина Григорьевна Г.).

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