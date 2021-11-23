Жительница Башкирии рассказала, как коронавирус повлиял на ее семью
Жительница Буздякского района Башкирии рассказала изданию ГорОбзор.ру, как COVID-19 повлиял на ее семью.
Со слов женщины, недавно скончалась от коронавируса всеми любимая 82-летняя бабушка. Заразилась она на семейном празднике. Женщина уверяет, что трагедии можно было избежать, если бы семья вовремя задумалась о вакцинации.
Единственное, о чем мы жалеем, что мы на вакцинацию ее не отвели. Она заразилась на юбилее – на следующий день половина человек, которые были там, заболели. <…> Сразу после этого все родственники пошли вакцинироваться, потому что поняли, что нельзя пренебрегать. Когда человек сталкивается с этим, только тогда доходит.
жительница Буздякского района
Несмотря на пожилой возраст, бабушка боролась с болезнью очень долго. Сначала она проходила лечение дома, однако с ухудшением здоровья ее госпитализировали. Бабушка пролежала неделю в реанимации, еще четыре дня находилась в коме.
За три дня процент поражения легких вырос. В какой-то день лучше стала себя чувствовать, но на следующий день появилась слабость, мы отправили ее на госпитализацию в Зубово. Там ее сразу положили в реанимацию, потому что она не могла дышать. Вроде как хорошо себя чувствует человек, а на следующий день так плохо становится, что попадает в реанимацию.
жительница Буздякского района
По словам Карины, бабушка могла бы прожить еще долго. Осложнением в ее случае стала ишемическая болезнь сердца.
Она очень здоровая была, жила одна. Единственное – была ишемическая болезнь сердца. Хорошая она была, могла бы еще 10 лет пожить.