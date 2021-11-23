Жительница Башкирии рассказала, как коронавирус повлиял на ее семью

За три дня процент поражения легких вырос. В какой-то день лучше стала себя чувствовать, но на следующий день появилась слабость, мы отправили ее на госпитализацию в Зубово. Там ее сразу положили в реанимацию, потому что она не могла дышать. Вроде как хорошо себя чувствует человек, а на следующий день так плохо становится, что попадает в реанимацию.

жительница Буздякского района