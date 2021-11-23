В России выявили почти 34 тысячи новых случаев коронавируса

В России за сутки коронавирус стал причиной смерти еще 1 243 человек. Всего по стране с начала пандемии было зарегистрировано 266 579 таких смертей.

По официальным данным на 23 ноября, по всей стране было зафиксировано 9 400 835 фактов заражения коронавирусной инфекцией. В их число входят также и 33 996 случаев, обнаруженных за последние сутки.