В Башкирии за сутки скончались от коронавируса еще 37 человек

Согласно предоставленным данным оперштаба республики, с начала пандемии и на 23 ноября 2021 года всего в Башкирии зафиксировали 101 677 фактов заражения коронавирусом, из них 673 – обнаружено за сутки.

За сутки увеличилось число летальных исходов. От COVID-19 скончались 37 человек. Всего в Башкортостане жертвами коронавируса стали 3 316 человек. Выписано по выздоровлению 90 540 человек, из них за сутки – 672.