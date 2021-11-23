В Уфе две мошенницы похитили у 88-летней бабушки более 300 тысяч рублей
В башкирской столице две женщины украли у 88-летней бабушки свыше 300 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД РБ.
По предварительным данным, в обеденное время в домофон потерпевшей позвонила женщина. Незнакомка представилась сотрудницей пенсионного фонда и попросила уфимку впустить к себе в квартиру. Доверчивая пенсионерка поверила и открыла двери. На пороге жилища оказались две женщины, которые очень вежливо себя вели. Пройдя в комнату, незваные гостьи сообщили, что в ближайшее время будет производиться обмен денежных банкнот и им необходимо зафиксировать всю имеющуюся наличность. Женщина выполнила их указание и отдала им деньги. Незнакомки, пересчитав наличность, покинули квартиру пенсионерки.
пресс-служба МВД РБ
После ухода женщин бабушка позвонила своему сыну и обо всем рассказала. Мужчина сразу же приехал и обнаружил, что мошенники настоящие деньги на купюры «банка приколов».
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности преступниц.
Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к данному преступлению. Злоумышленницы, представившиеся работниками пенсионного фонда, попали в поле зрения камер видеонаблюдения. Если вы располагаете информацией, которая может установить данных женщин или пути их следования, просьба сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефонам: дежурная часть МВД по РБ - 279-39-02, дежурная часть Управления МВД России по г. Уфе – 237-19-60 или 02 (102 – с мобильного).