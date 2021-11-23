В Уфе две мошенницы похитили у 88-летней бабушки более 300 тысяч рублей

По предварительным данным, в обеденное время в домофон потерпевшей позвонила женщина. Незнакомка представилась сотрудницей пенсионного фонда и попросила уфимку впустить к себе в квартиру. Доверчивая пенсионерка поверила и открыла двери. На пороге жилища оказались две женщины, которые очень вежливо себя вели. Пройдя в комнату, незваные гостьи сообщили, что в ближайшее время будет производиться обмен денежных банкнот и им необходимо зафиксировать всю имеющуюся наличность. Женщина выполнила их указание и отдала им деньги. Незнакомки, пересчитав наличность, покинули квартиру пенсионерки.

пресс-служба МВД РБ