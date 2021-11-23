В Уфе стартовал международный конкурс скрипачей имени Владимира Спивакова

В республикемеждународный конкурс скрипачей имени Владимира Спивакова проходит уже в третий раз. Из 300 заявок со всего мира отобрали 12 участников из пяти стран – Германия, Бразилия, Япония, Южная Корея и Россия. Самым младшим из них 16 лет.
В качестве призового фонда – скрипки. Победитель получит инструмент от мастера Джузеппе Педраццини 1918 года изготовления. За второе и третье место участникам вручат скрипки Николя Коссена и Игоря Улицкого. Среди членов жюри признанные музыканты со всего мира: Владимир Спиваков, Михаил Копельман, Борис Кушнир, Дзедзи Хаттори и Джули-Рид Йебоа. Конкурс продлиться три дня. 25 ноября определятся победители, а 26-го в зале ГКЗ «Башкортостан» пройдет Гала-концерт, за дирижерским пультом будет Владимир Спиваков.