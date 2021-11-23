В Уфе стартовал международный конкурс скрипачей имени Владимира Спивакова

Очень важно, что этот конкурс пройдет, очень важно, что приехали молодые люди. Приехали очень уважаемые люди из США, Японии. Из Австрии не приехали, там сейчас локдаун. Это тоже надежда для мира, для нас всех.

Владимир Спиваков, председатель организационного комитета III Международного конкурса скрипачей В. Спивакова