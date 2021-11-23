В Уфе стартовал международный конкурс скрипачей имени Владимира Спивакова

В республикемеждународный конкурс скрипачей имени Владимира Спивакова проходит уже в третий раз. Из 300 заявок со всего мира отобрали 12 участников из пяти стран – Германия, Бразилия, Япония, Южная Корея и Россия. Самым младшим из них 16 лет. 

В качестве призового фонда – скрипки. Победитель получит инструмент от мастера Джузеппе Педраццини 1918 года изготовления. За второе и третье место участникам вручат скрипки Николя Коссена и Игоря Улицкого. Среди членов жюри признанные музыканты со всего мира: Владимир Спиваков, Михаил Копельман, Борис Кушнир, Дзедзи Хаттори и Джули-Рид Йебоа. Конкурс продлиться три дня. 25 ноября определятся победители, а 26-го в зале ГКЗ «Башкортостан» пройдет Гала-концерт, за дирижерским пультом будет Владимир Спиваков.

Очень важно, что этот конкурс пройдет, очень важно, что приехали молодые люди. Приехали очень уважаемые люди из США, Японии. Из Австрии не приехали, там сейчас локдаун. Это тоже надежда для мира, для нас всех.

Владимир Спиваков, председатель организационного комитета III Международного конкурса скрипачей В. Спивакова
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