В Уфе победительнице акции «Мы вместе» вручили IPhone

Новый телефон за вакцинацию. В Уфе вручили смартфон победительнице акции «Мы вместе». Напомним, чтобы стать ее участником, нужно сделать прививку от COVID-19.

QR- код, полученный после процедуры иммунизации, зарегистрировать на сайте «вместеуфа.рф». Каждый день можно выиграть пригласительные в кино или аквапарк, а еженедельно среди участников  разыгрываются пять «айфонов», сертификаты на 100 тысяч рублей и другие крупные призы. Акция продлится до конца декабря. Принять участие в ней может любой желающий.

Я сделала прививку в 43-й поликлинике пару месяцев назад. Случайно наткнулась на пост о том, что такая акция проводится. решила зарегистрироваться, не знала, что так повезет.

Анастасия Батурина, победительница розыгрыша

Акция «Мы вместе» – это благодарность бизнес-сообщества за сознательность граждан. Сейчас есть определенные сложности при посещении торговых центров, но мы считаем, что они временные.

Руслан Галин, управляющий торговым центром
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