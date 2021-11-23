В Уфе победительнице акции «Мы вместе» вручили IPhone

Новый телефон за вакцинацию. В Уфе вручили смартфон победительнице акции «Мы вместе». Напомним, чтобы стать ее участником, нужно сделать прививку от COVID-19.

QR- код, полученный после процедуры иммунизации, зарегистрировать на сайте «вместеуфа.рф». Каждый день можно выиграть пригласительные в кино или аквапарк, а еженедельно среди участников разыгрываются пять «айфонов», сертификаты на 100 тысяч рублей и другие крупные призы. Акция продлится до конца декабря. Принять участие в ней может любой желающий.