Российские ученые разработали технологию, которая снижает шум самолетов

Авиалайнеры сильно влияют на окружающую среду. Недавно обновились мировые стандарты шума. Они детальнее проработаны и строже по отношению к авиакомпаниям, а за невыполнение требований грозит штраф.

В России пока нет гражданских самолетов, которые полностью соответствуют нормам и правилам. Поэтому ученые придумали новую концепцию, которая позволит снизить уровень шума самолетов.