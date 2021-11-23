Российские ученые разработали технологию, которая снижает шум самолетов

Авиалайнеры сильно влияют на окружающую среду. Недавно обновились мировые стандарты шума. Они детальнее проработаны и строже по отношению к авиакомпаниям, а за невыполнение требований грозит штраф.

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В России пока нет гражданских самолетов, которые полностью соответствуют нормам и правилам. Поэтому ученые придумали новую концепцию, которая позволит снизить уровень шума самолетов.

Двигатели авиалайнеров предложили обшивать специальным материалом. Он поглощает звук, издаваемый самолетом. Ученые просчитали математическую модель такого способа. Теперь они учитывают и более глубокие физические явления, что поможет усовершенствовать концепцию.

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