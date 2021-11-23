На рейсе из Шарм-эль-Шейх – Самара погиб мужчина

48-летний Александр Докшин умер на борту самолета. Авиалайнер летел из Шарм-эль-Шейха в Самару. Мужчина сидел с 2 девушками в передней части самолета.



После взлета Александра начало трясти. Девушки попросили персонал отсадить его. Бортпроводники приняли решение пересадить мужчину в хвостовую часть самолета. Как только авиалайнер набрал высоту, пассажир зашел в туалет. Персонал обнаружил мужчину уже мертвым.