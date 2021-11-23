Walmart доставляет товары дронами

Крупная сеть розничной торговли в США запустила доставку дронами. Экспериментальный запуск проходит в штате Арканзас. В отдаленные участки компания запускает дронов от Zipline, а для доставки на короткие расстояния Walmart заключил контракт со стартапом DroneUp.

Фото №1 - Walmart доставляет товары дронами

Технология позволяет доставлять покупателям товары весом не более 1,8 килограммов. Про объем ничего не сказали, но ограничения имеются. Так, один из покупателей заказал 28 пачек лапши быстрого приготовления, но не смог оформить доставку новым способом.

Ранее Walmart уже тестировал такой способ доставки в Лас-Вегасе и Нью-Йорке. Стоимость услуги в штате Арканзас составит 10 долларов.

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