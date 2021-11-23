Во Франции на благотворительном аукционе бочку вина продали за рекордную стоимость

В городе Бон прошел традиционный аукцион. Торги проходят на территории госпитального комплекса «Бонская богодельня». Ежегодно с 1859 года там проводят аукцион, на котором представлены сорта вин, разлитые в этих местах. Госпиталь владеет 61 гектаром виноградников.

Фото №1 - Во Франции на благотворительном аукционе бочку вина продали за рекордную стоимость

Бочку вина Corton Renardes Grand Cry 2021 удалось продать на аукционе за 800 тысяч евро. Покупатель лота пока неизвестен, но деньги, вырученные с продажи, госпиталь отправит на благотворительность.

В прошлом году обладателем самого дорогого лота на аукционе стал предприниматель из Китая. Он приобрел его за 660 тысяч евро.

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