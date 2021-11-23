Во Франции на благотворительном аукционе бочку вина продали за рекордную стоимость

В городе Бон прошел традиционный аукцион. Торги проходят на территории госпитального комплекса «Бонская богодельня». Ежегодно с 1859 года там проводят аукцион, на котором представлены сорта вин, разлитые в этих местах. Госпиталь владеет 61 гектаром виноградников.

Бочку вина Corton Renardes Grand Cry 2021 удалось продать на аукционе за 800 тысяч евро. Покупатель лота пока неизвестен, но деньги, вырученные с продажи, госпиталь отправит на благотворительность.