В Уфе закрыли ещё один ковид-госпиталь

«Красную зону» в больнице скорой медицинской помощи свернули. Медучреждение возвращается к привычной работе. Специалисты прошли проверки, сдали ПЦР-тесты. Ровно два месяца целое отделение было занято больными коронавирусом. Как это было и кто спасал ковид-пациентов?
Во взгляде 7-месячной Тэи сосредоточенность и словно желание узнать у врача ещё больше о стетоскопе. Новые знания в медицине кроха, похоже, усвоила на отлично, страшный холодный прибор больше не пугает. Педиатр Наталья Самигуллина умеет находить общий язык даже с теми, кто ещё не умеет разговаривать. С детьми она работает 12 лет, из них – две волны ковида в «красной зоне». Для неё будто нет чужих малышей.
Этой осенью Наталья Самигуллина работала ровно 2 месяца в ковид-госпитале. Вместе с коллегами, спасающими маленьких пациентов от коронавируса, она была не только инфекционистом, но ещё и фактически детским психологом.
Сегодня цветы уже в натуральную величину заняли все вазы в кабинете. У заведующей педиатрическим отделением двойной праздник: вместе с закрытием ковид-госпиталя – день рождения. Новый год в жизни Наталья Самигуллина начинает с чистой зоны.
Ковид-госпиталь занимал практически всё здание. «Красная зона» была на 8 этажах. Ковид-госпиталь вмещал поначалу почти 500 мест. Через его палаты прошли больше 2 тысяч пациентов – взрослых и маленьких. С ними посменно там, можно сказать, жили люди в защитных костюмах. Вместе справлялись с болезнью, вместе даже делали зарядку. За чьей-то судьбой продолжали следить и после выписки.
Лилия Шейда говорит: возвращаться к привычной работе хоть и просто, всё же «красная зона» остаётся ярким пятном в памяти. Пожалуй, это актуально для обеих сторон, раз даже маленькие пациенты понимают: вирус сам не уйдёт, бороться с ним помогают врачи. На рисунках детей именно медики – новые супергерои.