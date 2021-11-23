В Уфе закрыли ещё один ковид-госпиталь

«Красную зону» в больнице скорой медицинской помощи свернули. Медучреждение возвращается к привычной работе. Специалисты прошли проверки, сдали ПЦР-тесты. Ровно два месяца целое отделение было занято больными коронавирусом. Как это было и кто спасал ковид-пациентов?

Во взгляде 7-месячной Тэи сосредоточенность и словно желание узнать у врача ещё больше о стетоскопе. Новые знания в медицине кроха, похоже, усвоила на отлично, страшный холодный прибор больше не пугает. Педиатр Наталья Самигуллина умеет находить общий язык даже с теми, кто ещё не умеет разговаривать. С детьми она работает 12 лет, из них – две волны ковида в «красной зоне». Для неё будто нет чужих малышей.

Этой осенью Наталья Самигуллина работала ровно 2 месяца в ковид-госпитале. Вместе с коллегами, спасающими маленьких пациентов от коронавируса, она была не только инфекционистом, но ещё и фактически детским психологом.

Чтобы у детей не было неврозов, мы старались разукрашивать противочумные костюмы, ведь им не объяснишь, что это вынужденная мера – они боятся. Дети воспринимали меня, наверное, как клумбу какую-то ходячую. Наталья Самигуллина, заведующая педиатрическим отделением больницы скорой медицинской помощи

Сегодня цветы уже в натуральную величину заняли все вазы в кабинете. У заведующей педиатрическим отделением двойной праздник: вместе с закрытием ковид-госпиталя – день рождения. Новый год в жизни Наталья Самигуллина начинает с чистой зоны.

Ковид-госпиталь занимал практически всё здание. «Красная зона» была на 8 этажах. Ковид-госпиталь вмещал поначалу почти 500 мест. Через его палаты прошли больше 2 тысяч пациентов – взрослых и маленьких. С ними посменно там, можно сказать, жили люди в защитных костюмах. Вместе справлялись с болезнью, вместе даже делали зарядку. За чьей-то судьбой продолжали следить и после выписки.

Одна пациентка прошла реанимацию, выхаживали ее всем отделением, поддерживали. И когда она начала сидеть, а потом из дома родные сообщили, что смогла сама спуститься в погреб за банками, мы так радовались, что человек смог из лежачего больного вернуться к жизни. Лилия Шейда, гинеколог больницы скорой медицинской помощи