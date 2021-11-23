Владимир Спиваков – о конкурсе скрипачей в Уфе: «Это надежда для мира, для нас всех»

В Уфе прошел первый тур международного конкурса скрипачей имени Владимира Спивакова. 12 участников из Германии, Бразилии, Южной Кореи, Японии и России презентовали музыкальные программы на сцене ГКЗ «Башкортостан». Главный приз – скрипка 1918 года Джузеппе Педраццини. И достанется она только одному из лучших.
Джевон Ви выпала ответственность первой наполнить зал звуками музыки. Порядок своего выхода на сцену участница выбрала на жеребьевке. Несмотря на нервы и небольшой мандраж, скрипачка сумела на полчаса приковать к себе внимание жюри и зрителей.
Конкурс скрипачей Владимира Спивакова в Уфе проходит уже в третий раз. Программа первого тура для всех одинакова: Бах, Паганини и Моцарт. Жюри придется выбирать из 12 талантов Германии, Бразилии, Южной Кореи, Японии и России. За выход в финал боролись 300 претендентов со всего мира. Одной из избранных стала москвичка Мария Лундина. Девушка учится на четвертом курсе Музыкальной консерватории им Чайковского, подготовку к конкурсу ей пришлось совмещать с учебой. При этом, признается Мария, довести программу до идеала не успевала, в последние дни хотела даже отказаться от участия.
В этом году победитель получит скрипку 1918 года, мастера Джузеппе Педраццини. За второе и третье место участникам вручат скрипки Николя Коссена и Игоря Улицкого. Судить конкурсантов будут признанные во всем мире музыканты и скрипачи. Среди них – Михаил Копельман, Джули Рид-Йебоа, Джоджи Хаттори, Борис Кушнер. Последний примет участие в мероприятии онлайн из-за локдауна в Австрии. Среди судей и сам Владимир Спиваков.
Конкурсный этап продлится три дня. 25 ноября будут объявлены имена победителей, а 26 в ГКЗ «Башкортостан» состоятся гала-концерт участников. Дирижером выступит Владимир Спиваков.