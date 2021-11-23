Владимир Спиваков – о конкурсе скрипачей в Уфе: «Это надежда для мира, для нас всех»

В Уфе прошел первый тур международного конкурса скрипачей имени Владимира Спивакова. 12 участников из Германии, Бразилии, Южной Кореи, Японии и России презентовали музыкальные программы на сцене ГКЗ «Башкортостан». Главный приз – скрипка 1918 года Джузеппе Педраццини. И достанется она только одному из лучших.

Джевон Ви выпала ответственность первой наполнить зал звуками музыки. Порядок своего выхода на сцену участница выбрала на жеребьевке. Несмотря на нервы и небольшой мандраж, скрипачка сумела на полчаса приковать к себе внимание жюри и зрителей.

Сейчас я чувствую облегчение. Когда узнала, что буду первая, испугалась, стала нервничать, но когда вышла на сцену, страх пропал. Я очень довольна своим выступлением и собой. Джевон Ви, участница III Международного конкурса скрипачей В. Спивакова

Конкурс скрипачей Владимира Спивакова в Уфе проходит уже в третий раз. Программа первого тура для всех одинакова: Бах, Паганини и Моцарт. Жюри придется выбирать из 12 талантов Германии, Бразилии, Южной Кореи, Японии и России. За выход в финал боролись 300 претендентов со всего мира. Одной из избранных стала москвичка Мария Лундина. Девушка учится на четвертом курсе Музыкальной консерватории им Чайковского, подготовку к конкурсу ей пришлось совмещать с учебой. При этом, признается Мария, довести программу до идеала не успевала, в последние дни хотела даже отказаться от участия.

В этом году победитель получит скрипку 1918 года, мастера Джузеппе Педраццини. За второе и третье место участникам вручат скрипки Николя Коссена и Игоря Улицкого. Судить конкурсантов будут признанные во всем мире музыканты и скрипачи. Среди них – Михаил Копельман, Джули Рид-Йебоа, Джоджи Хаттори, Борис Кушнер. Последний примет участие в мероприятии онлайн из-за локдауна в Австрии. Среди судей и сам Владимир Спиваков.

Очень важно, что этот конкурс пройдет, очень важно, что приехали молодые люди. Приехали очень уважаемые люди из США, Японии. Из Австрии не приехали, там сейчас локдаун. Это тоже надежда для мира, для нас всех. Владимир Спиваков, председатель организационного комитета III Международного конкурса скрипачей В. Спивакова