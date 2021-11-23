В сети появился пролог фильма «Мир Юрского периода: Власть»

Компания Universal Pictures опубликовала в сети пролог фильма «Мир Юрского периода: Власть». Хронометраж у ролика 5 минут. В нем показаны события, которые произошли 65 миллионов лет назад. В ролике также показан отрывок из фильма «Мир Юрского периода 2».

Ранее предпремьерный отрывок можно было посмотреть только в кинотеатрах, его крутили во время рекламы. Сейчас пролог выложили в сеть и посмотреть его может каждый желающий.