Жительница Башкирии, желая заработать, лишилась миллиона рублей

47-летняя жительница Белорецкого района Башкирии обратилась в полицию и сообщила, что лишилась более миллиона рублей, решив заработать. Об этом рассказали в пресс-службе МВД республики.

Женщина рассказала, что ей позвонил якобы представитель брокерской компании. Мужчина предложил ей заработок на международной бирже, на что доверчивая заявительница согласилась.