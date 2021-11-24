Жительница Башкирии, желая заработать, лишилась миллиона рублей

47-летняя жительница Белорецкого района Башкирии обратилась в полицию и сообщила, что лишилась более миллиона рублей, решив заработать. Об этом рассказали в пресс-службе МВД республики.
Женщина рассказала, что ей позвонил якобы представитель брокерской компании. Мужчина предложил ей заработок на международной бирже, на что доверчивая заявительница согласилась.
После аргументов женщина решила перевести на инвестиционную платформу свыше миллиона рублей. После этого никаких выплат она не получила, а звонивший перестал выходить на связь.