В Башкирии мужчина жестоко расправился с односельчанином

53-летнему жителю Учалинского района Башкирии предъявлено обвинение в убийстве односельчанина. Об этом рассказали пресс-службе СУ СКР РБ.

Фото №1 - В Башкирии мужчина жестоко расправился с односельчанином

На прошлой неделе, 17 ноября, в селе Наурузово в частном доме женщина обнаружила труп своего 63-летнего родственника с ранениями в области шеи. По подозрению в убийстве следователи задержали 53-летнего односельчанина погибшего, который раскаялся в содеянном и признался в убийстве. Стало известно, что ранее подозреваемый был судим за убийство.

Как установлено следствием, вечером 11 ноября 2021 года обвиняемый находился в гостях у потерпевшего, где они совместно употребляли спиртные напитки. Во время распития между мужчинами произошла ссора из-за имеющегося долга у потерпевшего перед обвиняемым, в ходе которой гость нанес хозяину дома два удара в шею кухонным ножом. Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался на месте. Впоследствии злоумышленник закрыл дверь в доме убитого и скрылся. Мужчина жил один, в связи с чем его исчезновения никто не заметил, пока его родственница не решила прийти его проверить.

пресс-служба СУ СКР РБ

В ходе осмотра места жительства обвиняемого обнаружено орудие убийства – кухонный нож.

В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователями назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается сбор и фиксация доказательств по делу.

пресс-служба СУ СКР РБ
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