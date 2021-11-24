В Башкирии мужчина жестоко расправился с односельчанином

53-летнему жителю Учалинского района Башкирии предъявлено обвинение в убийстве односельчанина. Об этом рассказали пресс-службе СУ СКР РБ.
На прошлой неделе, 17 ноября, в селе Наурузово в частном доме женщина обнаружила труп своего 63-летнего родственника с ранениями в области шеи. По подозрению в убийстве следователи задержали 53-летнего односельчанина погибшего, который раскаялся в содеянном и признался в убийстве. Стало известно, что ранее подозреваемый был судим за убийство.
В ходе осмотра места жительства обвиняемого обнаружено орудие убийства – кухонный нож.