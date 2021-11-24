В Башкирии мужчина жестоко расправился с односельчанином

Как установлено следствием, вечером 11 ноября 2021 года обвиняемый находился в гостях у потерпевшего, где они совместно употребляли спиртные напитки. Во время распития между мужчинами произошла ссора из-за имеющегося долга у потерпевшего перед обвиняемым, в ходе которой гость нанес хозяину дома два удара в шею кухонным ножом. Потерпевший от полученных телесных повреждений скончался на месте. Впоследствии злоумышленник закрыл дверь в доме убитого и скрылся. Мужчина жил один, в связи с чем его исчезновения никто не заметил, пока его родственница не решила прийти его проверить.

пресс-служба СУ СКР РБ