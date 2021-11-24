Пожилые супруги из Башкирии умерли от коронавируса с разницей в пару часов

В Туймазах в один день скончалась от коронавируса пожилая супружеская пара. Об этом рассказала врач ковид-госпиталя Эльзара Талипова в беседе с изданием «Туймазинский вестник».

Фото №1 - Пожилые супруги из Башкирии умерли от коронавируса с разницей в пару часов

Привезли их с разницей в неделю. Сначала мужчина с гипертонией и поражением легких около 70% - его сразу перевели в реанимацию. Потом женщину привезли с поражением легких 50%, а у нее целый букет болезней – и диабет, и ожирение, и гипертония.

Эльзара Талипова, врач ковид-госпиталя

Супруги не были привиты от COVID-19, однако их заболевания не являлись противопоказаниями к вакцинации. Их болезнь протекала тяжело - месяц супружеская пара пролежала в реанимации и скончалась в один день.

Мужчине первому стало хуже. Он умер вечером, примерно в десять часов вечера, а его жены не стало под утро. Ему 61 год, ей даже 60 не было.

Эльзара Талипова, врач ковид-госпиталя

Со слов врача, большинство пациентов в реанимации - антипрививочники. Вероятно, тяжелое течение болезни заставило их пожалеть о своем категоричном решении.

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