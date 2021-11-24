Пожилые супруги из Башкирии умерли от коронавируса с разницей в пару часов

Привезли их с разницей в неделю. Сначала мужчина с гипертонией и поражением легких около 70% - его сразу перевели в реанимацию. Потом женщину привезли с поражением легких 50%, а у нее целый букет болезней – и диабет, и ожирение, и гипертония.

Эльзара Талипова, врач ковид-госпиталя