Пожилые супруги из Башкирии умерли от коронавируса с разницей в пару часов

В Туймазах в один день скончалась от коронавируса пожилая супружеская пара. Об этом рассказала врач ковид-госпиталя Эльзара Талипова в беседе с изданием «Туймазинский вестник».
Супруги не были привиты от COVID-19, однако их заболевания не являлись противопоказаниями к вакцинации. Их болезнь протекала тяжело - месяц супружеская пара пролежала в реанимации и скончалась в один день.
Со слов врача, большинство пациентов в реанимации - антипрививочники. Вероятно, тяжелое течение болезни заставило их пожалеть о своем категоричном решении.