«Вытащили с того света»: художник из Уфы написал портреты врачей ковид-госпиталя

Выставка в благодарность. Уфимский художник Ринат Вахов написал портреты врачей ковид-госпиталя, которые буквально вытащили его с того света. В прошлом году мужчина заболел коронавирусом и попал в реанимацию РКБ им. Куватова.

Лёгкие были поражены до 90%, долгое время пациент провел под ИВЛ. Сам художник уже не верил, что сможет победить болезнь, однако медперсонал сделал всё возможное, чтобы вернуть художника к прежней жизни. В благодарность он вместе со своими ученицами  написал портреты медиков по присланным фотографиям. Всего на выставке представлены 20 картин. На их создание потребовалось полгода.

Фото №1 - «Вытащили с того света»: художник из Уфы написал портреты врачей ковид-госпиталя

Они вытащили меня с того света, потом ходить учили. Мой врач буквально танцевала со мной танго – два шага назад, два обратно. Я поражался работой врачей, медсестер, медбратьев, санитаров. Каждый из них сделал что-то для меня.

Ринат Вахов, художник
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