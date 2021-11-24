«Вытащили с того света»: художник из Уфы написал портреты врачей ковид-госпиталя

Выставка в благодарность. Уфимский художник Ринат Вахов написал портреты врачей ковид-госпиталя, которые буквально вытащили его с того света. В прошлом году мужчина заболел коронавирусом и попал в реанимацию РКБ им. Куватова.

Лёгкие были поражены до 90%, долгое время пациент провел под ИВЛ. Сам художник уже не верил, что сможет победить болезнь, однако медперсонал сделал всё возможное, чтобы вернуть художника к прежней жизни. В благодарность он вместе со своими ученицами написал портреты медиков по присланным фотографиям. Всего на выставке представлены 20 картин. На их создание потребовалось полгода.