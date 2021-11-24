Андрей Назаров встретился с застройщиками Стерлитамака

Если раньше Стерлитамак находился приблизительно на четвертом месте в республике, то сегодня, к сожалению, сдвинулся на 12-е. Большая работа предстоит, надо будет взвесить по поводу границ Стерлитамака, можем ли мы принять решение по расширению границ. Второе – будем изыскивать средства для финансирования строительства сети.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан