Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров встретился с застройщиками Стерлитамака. Обсуждали, как увеличить объемы жилищного строительства на территории города и района, вопросы проектного финансирования и ипотечного кредитования.
В ходе дискуссии выяснилось, что одна из основных причин, мешающих росту объемов строительства в Стерлитамаке – нехватка земельных участков, обеспеченных инфраструктурой. Немаловажную роль сыграл переход на проектное финансирование. Взаимодействие строителей и банков складывается не так просто, как ожидалось. Помимо прочего, Стерлитамак не вошел в программу по расселению аварийного и ветхого жилья, что естественным образом мешает возведению новых объектов.