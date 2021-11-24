Подозреваемому в убийстве трёх студенток из Башкирии продлили арест

Александру Лазареву, подозреваемому в убийстве трёх студенток из Башкирии, продлили арест до 30 декабря. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет по Оренбургской области.

Напомним, 30 сентября в городе Гай в горящей квартире были найдены тела двух студенток медицинского колледжа. Тело ещё одной несчастной было найдено во дворе дома. На телах девушек были выявлены колото-резанные ранения. По предварительной информации, их убили кухонным ножом.