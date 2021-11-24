В Башкирии выявили более 24 тыс нарушений в системах теплоснабжения

Более 24 тысяч нарушений в системах теплоснабжения выявлено в многоквартирных домах республики в преддверии отопительного сезона. Об этом сообщили представители Госкомитета Башкирии по жилищному и строительному надзору. Подготовку к подаче тепла в этом году начали заблаговременно, не дожидаясь жалоб жителей.

Тем не менее в ряде случаев возникли сложности с началом отопительного сезона. На круглом столе, модератором которого выступил председатель Совета по правам человека Владимир Барабаш, подчеркнули, что ответственность за подготовку и проведение отопительного сезона в Башкортостане полностью лежит на органах местного самоуправления. За действиями чиновников следят соответствующие комиссии, а также антимонопольная служба, органы прокуратуры, Госкомитет по жилстройнадзору.

Паспорта готовности домов к отопительному периоду должны выдаваться только после устранения всех замечаний, которые выявляются данной комиссией. Мы уже и в этом году, и в следующем году в качестве участников этих комиссий будем строго контролировать данные процедуры.

Этой осенью в ряде муниципалитетов были выявлены несоответствия поставок теплоносителей, до жителей доходили некачественные ресурсы. В связи с этим Госкомитет по жилстройнадзору и органы прокуратуры обратились в суд с требованием осуществить перерасчёт. Чаще всего споры возникают и вокруг тарифов за отопление. Как было отмечено на круглом столе, плата за тепловые ресурсы зачастую составляет 45% от всех коммунальных платежей. Жалобы возникли после того, как отопление было подано в конце сентября, а некоторым жителям платёжки пришли как за весь месяц. Представители Госкомитета по тарифам объяснили, что в тех МКД, где не установлены общедомовые приборы учёта, начисления автоматически идут по нормативам. По словам руководителя ведомства, внеплановые проверки прокуратуры и антимонопольной службы не выявили нарушения тарифной политики.