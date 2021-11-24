В Уфе завершился детский телевизионный вокальный конкурс «Сулпылар»

На сцене Национального молодёжного театра имени Мустая Карима состоялся финал и Гала-концерт республиканского музыкального состязания. В течение года еженедельно на телеканалах БСТ и «Тамыр» маленькие конкурсанты показывают свои таланты.

В этом году в отборочном туре приняло участие 321 человек, а в финал вышли только 13 детей. Мастер-классы, интенсив-тренинги, фотосессии, работа над репертуаром, съемки, записи – это далеко неполный перечень работ, которые проводятся командой телеканала «Тамыр» для достойной реализации значимого проекта.

Республиканский музыкальный конкурс «Сулпылар» является одним из первых проектов телеканала «Тамыр». В этом году мы проводим его в 29-й раз, и в 29-й раз волнуемся за наших детей, потому что это их труд.

Гульназ Кульсарина, директор детского телеканала «Тамыр»

В жюри конкурса работали известный исполнитель, руководитель молодежного интернет-радио «Юлдаш PLUS» Ильнур Рамазанов, актер Национального молодежного театра, народный артист Башкортостана Венер Камалов, солистка ансамбля «Мирас», заслуженная артистка Башкортостана Венера Юлгильдина и заслуженный композитор Башкирской АССР Рим Хасанов.

Фото №1 - В Уфе завершился детский телевизионный вокальный конкурс «Сулпылар»

Когда ребенок выходит на сцену, играет, уже видно, пойдет он дальше или нет. Это чистое искусство, потому что ребенок еще не загружен заботами, информацией ненужной, он полностью отдается музыке.

Рим Хасанов, заслуженный деятель искусств Башкирской АССР
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