В Уфе завершился детский телевизионный вокальный конкурс «Сулпылар»

На сцене Национального молодёжного театра имени Мустая Карима состоялся финал и Гала-концерт республиканского музыкального состязания. В течение года еженедельно на телеканалах БСТ и «Тамыр» маленькие конкурсанты показывают свои таланты.
В этом году в отборочном туре приняло участие 321 человек, а в финал вышли только 13 детей. Мастер-классы, интенсив-тренинги, фотосессии, работа над репертуаром, съемки, записи – это далеко неполный перечень работ, которые проводятся командой телеканала «Тамыр» для достойной реализации значимого проекта.
В жюри конкурса работали известный исполнитель, руководитель молодежного интернет-радио «Юлдаш PLUS» Ильнур Рамазанов, актер Национального молодежного театра, народный артист Башкортостана Венер Камалов, солистка ансамбля «Мирас», заслуженная артистка Башкортостана Венера Юлгильдина и заслуженный композитор Башкирской АССР Рим Хасанов.