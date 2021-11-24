В Уфе завершился детский телевизионный вокальный конкурс «Сулпылар»

Республиканский музыкальный конкурс «Сулпылар» является одним из первых проектов телеканала «Тамыр». В этом году мы проводим его в 29-й раз, и в 29-й раз волнуемся за наших детей, потому что это их труд.

Гульназ Кульсарина, директор детского телеканала «Тамыр»