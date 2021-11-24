Уральский блогер может сесть на 16 лет

Екатеринбургского блогера Александра Устинова обвиняют по 3 статьям: «Мошенничество», «Вымогательство» и «Незаконное распространение порнографии». Парня подозревают в распускании в интернете слухов об известных людях и вымогании у них денежных средств.
Под арестом Устинов находится с 2018 года, но свою причастность к делу отрицает. Обвинители требуют суд вынести приговор и назначить наказание в виде 16 лет колонии строгого режима.
Вместе с парнем судят журналиста Ивана Бесценного и программиста Антона Старка. Их считают причастными к созданию телеграм-каналов «Мысли Тунгусова» и «Устинов троллит», в которых распространялись незаконные материалы. Обвинительная сторона запросила лишение свободы сроком 14 лет.