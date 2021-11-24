Уральский блогер может сесть на 16 лет

Екатеринбургского блогера Александра Устинова обвиняют по 3 статьям: «Мошенничество», «Вымогательство» и «Незаконное распространение порнографии». Парня подозревают в распускании в интернете слухов об известных людях и вымогании у них денежных средств.

Под арестом Устинов находится с 2018 года, но свою причастность к делу отрицает. Обвинители требуют суд вынести приговор и назначить наказание в виде 16 лет колонии строгого режима.