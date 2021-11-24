Съемки фильма «Вызов», которые проходили на МКС, продолжатся в 2022 году

С 5 по 17 октября актеры Юлия Пересильд и Антон Шкаплеров вместе с режиссером Климом Шипенко начали съемки фильма «Вызов» на МКС. Появилась информация, что съемочный процесс продолжится на Земле уже весной 2022 года.
Сейчас продюсеры проводят кастинги. Уже известно, что режиссер договаривается с дублирующим экипажем, который готовился к полету вместе с основным актерским составом.
Экранное время отснятого в космосе материала 35-40 минут. Об этом сообщил Константин Эрнст на встрече в Фонде кино, добавив, что значительную часть картины уже отсняли. Премьера назначена на 2022 год.