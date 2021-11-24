НВО выпустил трейлер 2 сезона «Эйфории»

После успеха 1 сезона, создатели «Эйфории» продлили сериал. Недавно в YouTube появился трейлер нового сезона. По нему понятно, что к съемкам вернулись Зендея, Джейкоб Элорди, Сидни Суини, Ангус Клауд, Сторм Рейд.
«Эйфория» - амриканская адаптация израильского мини-сериала. Режиссерское кресло на площадке занял Сэм Левинсон. Премьера 1 сезона состоялась 16 июня в 2019 года, а уже в июле сериал продлили на 2 сезон.
Новые серии зритель сможет увидеть уже 10 декабря, в прошлом году создатели выпустили 2 дополнительные серии, которые являлись прологом ко 2 сезону.