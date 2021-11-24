В Уфе дети катались с горки у оживленной магистрали

Жители Уфы рассказали об опасной несанкционированной горке в городе. Изданию UFA1.RU очевидцы сообщили, что дети катаются со склона у Затонского шоссе.

Уфимцам удалось запечатлеть на видео развлечение детей. Видно, как четверо ребят поднимаются на горку с «плюшками» в руках. На самой записи не видно, как сорванцы катаются с горки, но очевидцы утверждают, что просто не успели снять этот момент.