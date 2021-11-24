В Уфе молодой водитель сбил 82-летнюю пенсионерку

Накануне, 23 ноября, в Уфе произошла авария с пострадавшим. Подробности инцидента сообщила пресс-служба ГИБДД столицы.

Около девяти часов утра 23-летний житель Хайбулинского района на «Хёндай Солярис» совершил наезд на 82-летнюю пенсионерку. Авария произошла на улице Степана Халтурина, когда женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.