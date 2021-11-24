В Уфе молодой водитель сбил 82-летнюю пенсионерку

Накануне, 23 ноября, в Уфе произошла авария с пострадавшим. Подробности инцидента сообщила пресс-служба ГИБДД столицы.

Фото №1 - В Уфе молодой водитель сбил 82-летнюю пенсионерку

Около девяти часов утра 23-летний житель Хайбулинского района на «Хёндай Солярис» совершил наезд на 82-летнюю пенсионерку. Авария произошла на улице Степана Халтурина, когда женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшую пенсионерку доставили с тяжелыми травмами в больницу. Оказалось, на автомобиле незаконно была нанесена цветографическая схема легкового такси. В обстоятельствах аварии предстоит разобраться.

Фото: ГИБДД Уфы. 

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