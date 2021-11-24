Житель Уфы заплатит 30 тысяч рублей за оскорбление полицейского

В Уфе оштрафовали местного жителя за оскорбление сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

В октябре 2020 года сотрудники ДПС остановили 23-летнего водителя, который находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек отказался предоставить сотрудникам правоохранительных органов документы, поэтому его доставили в отдел полиции. При этом парень в грубой форме оскорблял и нецензурно выражался в сторону сотрудников.