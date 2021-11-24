На стадионе «Строитель» в Уфе открылся каток

В Уфе начали появляться ледовые катки. Первый из них был залит на стадионе «Строитель». Это самый большой каток в городе. Его площадь составляет 17 тысяч квадратных метров. Для посетителей работают гардероб, раздевалка, прокат, заточка коньков и буфет.

Посетить каток на «Строителе» можно в вечернее время в будние дни, кроме понедельника и в выходные.

Мы одни из самых первых традиционно заливаем каток. Как только погода позволяет в круглосуточном режиме, не покладая рук.

На стадионе «Строитель» начнется новый сезон в мотогонках на льду. Уже 4 декабря в Польше пройдет личный чемпионат Европы. Он должен был состояться в марте, но его перенесли. В этих соревнованиях примет участие уфимец Никита Богданов. 11 и 12 декабря пройдут первые этапы командного чемпионата России в Суперлиге в городе Каменск-Уральский.