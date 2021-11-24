Наставник мужской сборной Башкирии по боксу отметила 15-летие тренерской деятельности

Мария Карабанова отметила пятнадцатилетие тренерской деятельности. Наставник мужской сборной республики Башкортостан по боксу воспитала немало чемпионов. На юбилей она пригласила не только своих лучших учеников, но и съемочную группу БСТ.
В честь такого события Мария Карабанова решила приготовить своё фирменное блюдо. Лазанью тренер любит ещё с юности, поэтому выбор пал именно на неё. Помощников на кухню Мария не подпускает, всё делает очень старательно и самостоятельно, несмотря на то, что лазанья готовится несколько часов. Постепенно на ужин подтягиваются самые важные гости в карьере тренера. Для них подобные мероприятия случаются не редко.
У Алишера Насилобекова двойной праздник. На днях он выполнил звание мастера спорта по боксу. За 15 лет Мария Карабанова воспитала нескольких спортсменов для сборной России и мастеров спорта. Артур Субханкулов – главная звезда среди них. На чемпионате страны в 2021 году он стал серебряным призеров, третий раз в своей карьере. С Карабановой спортсмен занимается все 15 лет.
Душа компании, человек, который может поддержать любую беседу, организовывает различные выезды на природу и даже новогодние мероприятия. Всё это про Марию Юрьевну. Именно так по имени-отчеству называют своего тренера все спортсмены. Уникальность Карабановой состоит еще и в том, что она первый тренер-женщина по боксу, который работает с мужчинами не только в России, но и в мире.
Лазанья готова, гости перемещаются за стол, но ужин откладывается еще на пару минут. Всё-таки в боксе терпение и выдержка очень важны. А Мария Юрьевна, наконец, готова пообщаться с нашей съемочной группой.
Праздничный ужин начался. За вкуснейшей лазаньей спортсмены и тренер снова вспомнят самые интересные истории, обсудят последние новости и дальнейшие планы. В Уфу Мария Карабанова приехала всего на пару дней. Но нашла время встретиться со своими воспитанниками. А дальше её ждут новые соревнования и новые победы.