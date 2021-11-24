Наставник мужской сборной Башкирии по боксу отметила 15-летие тренерской деятельности

Мария Карабанова отметила пятнадцатилетие тренерской деятельности. Наставник мужской сборной республики Башкортостан по боксу воспитала немало чемпионов. На юбилей она пригласила не только своих лучших учеников, но и съемочную группу БСТ.

В честь такого события Мария Карабанова решила приготовить своё фирменное блюдо. Лазанью тренер любит ещё с юности, поэтому выбор пал именно на неё. Помощников на кухню Мария не подпускает, всё делает очень старательно и самостоятельно, несмотря на то, что лазанья готовится несколько часов. Постепенно на ужин подтягиваются самые важные гости в карьере тренера. Для них подобные мероприятия случаются не редко.

Всегда может создать теплую обстановку в компании, всегда придет на помощь, всегда отзывчиво и положительно ведет в любом месте. Дмитрий Носков, мастер спорта по боксу

Каждое лето выезжаем на отдых с палатками, Мария Юрьевна постоянно очень вкусно готовит, плов у нее просто замечательный плов получается, целый казан съедаем всегда. Алишер Насилобеков, мастер спорта по боксу

У Алишера Насилобекова двойной праздник. На днях он выполнил звание мастера спорта по боксу. За 15 лет Мария Карабанова воспитала нескольких спортсменов для сборной России и мастеров спорта. Артур Субханкулов – главная звезда среди них. На чемпионате страны в 2021 году он стал серебряным призеров, третий раз в своей карьере. С Карабановой спортсмен занимается все 15 лет.

В 2015-м году на чемпионате России у меня было очень сильное рассечение над глазом и Мария Юрьевна старым советским методом заклеивала рассечение, я боксировал еще четыре боя, на тот момент было очень страшно. Артур Субханкулов, мастер спорта международного класса по боксу

Душа компании, человек, который может поддержать любую беседу, организовывает различные выезды на природу и даже новогодние мероприятия. Всё это про Марию Юрьевну. Именно так по имени-отчеству называют своего тренера все спортсмены. Уникальность Карабановой состоит еще и в том, что она первый тренер-женщина по боксу, который работает с мужчинами не только в России, но и в мире.

Мария Юрьевна очень талантливый человек. И в боксе результаты у нее хорошие, и как человек, она, например, в учебе всегда смотрит, чтобы ты учился, не только в спорте следит за всеми. Магомед Хабриев, мастер спорта по боксу

Лазанья готова, гости перемещаются за стол, но ужин откладывается еще на пару минут. Всё-таки в боксе терпение и выдержка очень важны. А Мария Юрьевна, наконец, готова пообщаться с нашей съемочной группой.

Спортсмены и тренеры большую часть времени проводят в поездках и, наверное, домашнее развлечение в качестве кулинарных практик они делают нас немного счастливее. Я люблю готовить, стараюсь устраивать ужины и прочие внеклассные мероприятия. Мария Карабанова, старший тренер мужской сборной Республики Башкортостан по боксу