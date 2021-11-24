Спортсменки из Уфы завоевали бронзу всероссийских соревнований по спортивной аэробике

Уфимские спортсменки вернулись из Барнаула с бронзовыми медалями всероссийских соревнований по спортивной аэробике в возрастной категории 12-14 лет.
Спортивная аэробика – очень красиво и грациозно. Но оборотной стороной этого вида спорта является тяжелая подготовка к соревнованиям: силовые упражнения в тренажерном зале, кроссы, упорная наработка элементов. Часто случаются и травмы. Екатерина Большакова занимается уже шесть лет, но перед поездкой в Барнаул девочка получила повреждение. Тем не менее, в короткие сроки она восстановилась и не подвела команду.
Номинаций в спортивной аэробике немало: есть сольные и групповые выступления, смешанный дуэт и трио. Соревнования в Барнауле собрали команды из семи регионов России. Восемь девочек из нашей республики стали третьими в дисциплине степ-аэробика. Несмотря на свой юный возраст, все спортсмены уже имеют большой опыт выступления на всероссийских турнирах.
Впрочем, бронзовых медалей у наших спортсменок могло и не быть. По итогам соревнований они стали четвертыми. Перед возвращением в Уфу тренер команды Галина Емельянова успела написать апелляцию на пересмотр программы. Уже в дороге домой стало известно, что результаты были изменены, третье место поделили команды из Башкортостана и Алтайского края. По словам Галины Емельяновой, такое произошло впервые за 38 лет её тренерской карьеры.
Пока этот результат держится в секрете от спортсменок. Но на ближайших соревнованиях, когда медали и грамоты доедут из Барнаула в Уфу, девочек обязательно поздравят и наградят.