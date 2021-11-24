Спортсменки из Уфы завоевали бронзу всероссийских соревнований по спортивной аэробике

Уфимские спортсменки вернулись из Барнаула с бронзовыми медалями всероссийских соревнований по спортивной аэробике в возрастной категории 12-14 лет.

Спортивная аэробика – очень красиво и грациозно. Но оборотной стороной этого вида спорта является тяжелая подготовка к соревнованиям: силовые упражнения в тренажерном зале, кроссы, упорная наработка элементов. Часто случаются и травмы. Екатерина Большакова занимается уже шесть лет, но перед поездкой в Барнаул девочка получила повреждение. Тем не менее, в короткие сроки она восстановилась и не подвела команду.

Получила травму из-за того, что отрабатывала один элемент и очень сильно рывком вытянула ноги. Когда началась неделя перед подготовкой, нога заболела, меня убрали из одной композиции, оставили в тройке. Выложилась насколько могла в тройке. Екатерина Большакова, бронзовый призер Всероссийских соревнований по спортивной аэробике

Номинаций в спортивной аэробике немало: есть сольные и групповые выступления, смешанный дуэт и трио. Соревнования в Барнауле собрали команды из семи регионов России. Восемь девочек из нашей республики стали третьими в дисциплине степ-аэробика. Несмотря на свой юный возраст, все спортсмены уже имеют большой опыт выступления на всероссийских турнирах.

Уже восьмой год занимаюсь, привела мама, думала, будет интересно. Может, на год, а затянулось в итоге на восемь лет. Дарья Бурлачук, бронзовый призер Всероссийских соревнований по спортивной аэробике

Мы ездили в поезде, были яркие выступления городов, все очень красиво выступали. Лина Маннанова, бронзовый призер Всероссийских соревнований по спортивной аэробике

Впрочем, бронзовых медалей у наших спортсменок могло и не быть. По итогам соревнований они стали четвертыми. Перед возвращением в Уфу тренер команды Галина Емельянова успела написать апелляцию на пересмотр программы. Уже в дороге домой стало известно, что результаты были изменены, третье место поделили команды из Башкортостана и Алтайского края. По словам Галины Емельяновой, такое произошло впервые за 38 лет её тренерской карьеры.

Разница между третьим и четвертым местом была в 0,1 балла. Главный судья собрал всю судейскую коллегию. Решением её приняли, что немножечко засудили нас. Я очень рада такому правильному решению. Галина Емельянова, президент Федерации спортивной аэробики и фитнес-аэробики Республики Башкортостан