Стало известно какой сериал обогнал «Игру в кальмара» по просмотрам

Netflix обновил еженедельный топ сериалов по количеству просмотров. Ранее первую строчку на стриминг-сервисе занимал южнокорейский сериал «Игра в кальмара». Сейчас топ возглавил мини-сериал «Зов предков».

Netflix посчитал общее время просмотра «Зова предков». За 3 дня оно составило 43,5 миллиона часов. При этом «Игру в кальмара» в отчетную неделю пользователи смотрели 30,4 миллиона часов.