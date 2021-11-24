В Уфе парень утопил 16-летнюю девушку в ванне

Сотрудники правоохранительных органов установили подозреваемого в убийстве 16-летней девушки. Преступление было совершено ещё в 2014 году.

В августе молодой человек обнаружил свою 16-летнюю подругу мёртвой в ванне. Девушка находилась в его квартире, пока родители молодого человека были в отъезде. Как рассказал сам парень, он вышел из дома, а когда вернулся, подруга уже не открывала дверь. Ему пришлось пробраться в квартиру через балкон. В тот год подозреваемого в убийстве так и не нашли.

Но в 2021 году криминалисты проанализировали все детали произошедшего и выяснили, что молодой человек следователям соврал. Оказалось, 9 августа в 2014 году он вернулся домой в состоянии наркотического опьянения, из-за чего между ним и его возлюбленной произошла ссора. Во время спора он схватил девушку за волосы и погрузил её голову в ванную. Вскоре несчастная перестала подавать признаки жизни. Парень вышел из квартиры, закрыл дверь и начал стучать с другой стороны, чтобы сделать вид, что девушка сама заперлась в квартире.

Молодому человеку предъявили обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Расследование продолжается.