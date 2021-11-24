У летучих мышей нашли новый коронавирус

Ученые из Университета Восточной Англии нашли новую разновидность коронавирусной инфекции у летучих мышей.

Фото №1 - У летучих мышей нашли новый коронавирус

Секвенирование генома обнаружило новый коронавирус в одном из образцов летучей мыши, который команда назвала RhGB01.

Исследователи Университета Восточной Англии

Также ученые рассказали, что это первый случай заражения коронавирусом у подковоносной летучей мыши. Ранее болезнь обнаруживали только у других видов.

Пока данный вид вируса не опасен для человека, но исследователи не исключают, что он может мутировать и стать заразным для людей. Мутация произойдет, если скрестить 2 вируса. Для этого летучая мышь должна заразить коронавирусом человека, который в данный момент болеет другим видом инфекции.

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