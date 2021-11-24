В Башкирию поступила крупная партия вакцины «Спутник Лайт»

Вакцина «Спутник Лайт» показана людям от 18 до 60 лет, которые уже прививались ранее или перенесли коронавирус. Узнать о наличии той или иной вакцины можно с помощью телеграм-бота BashVaccBot.
Всё ради того, чтобы поймать рыбу, а не коронавирус. Уколов Георгий Фёдорович не боится, пугает другое: три дня после вакцинации нельзя пить. Но всё это, конечно, шутки. О том, как вести себя в первые дни после вакцинации, Георгий Фёдорович и его супруга Нина Евгеньевна знают отлично. Прививку поставили ещё в мае и вот спустя полгода пришли на ревакцинацию.
А вот Маргарита Леонидовна вакцинировалась вместе с сыном полгода назад. Валерий ревакцинацию уже сделал, очередь за мамой.
Ревакцинацию проводят «Спутником Лайт» и «Спутником V», а вот для ревакцинации используют только последнюю.
Прививочный кабинет работает без выходных. Так что попасть можно в любой день. А вот к тем, кто не может выйти из дома, медики приходят сами.
Очень часто люди отвечают, что идут на вакцинацию даже не ради себя, а ради близких. Например, пожилых родителей. Ведь им, как сказал Георгий Фёдорович...