В Башкирию поступила крупная партия вакцины «Спутник Лайт»

Вакцина «Спутник Лайт» показана людям от 18 до 60 лет, которые уже прививались ранее или перенесли коронавирус. Узнать о наличии той или иной вакцины можно с помощью телеграм-бота BashVaccBot.

Всё ради того, чтобы поймать рыбу, а не коронавирус. Уколов Георгий Фёдорович не боится, пугает другое: три дня после вакцинации нельзя пить. Но всё это, конечно, шутки. О том, как вести себя в первые дни после вакцинации, Георгий Фёдорович и его супруга Нина Евгеньевна знают отлично. Прививку поставили ещё в мае и вот спустя полгода пришли на ревакцинацию.

А вот Маргарита Леонидовна вакцинировалась вместе с сыном полгода назад. Валерий ревакцинацию уже сделал, очередь за мамой.

Сама решила – такая обстановка в стране. Надо голову иметь. Ждала «Спутник Лайт». На две прививки ходить тяжело. Валерий и Маргарита Петренко

Ревакцинацию проводят «Спутником Лайт» и «Спутником V», а вот для ревакцинации используют только последнюю.

Наверное, одинаковое количество пенсионеров и работающих. Студенты тоже ходят. Татьяна Ишбулдина, процедурная медсестра поликлиники №50

Прививочный кабинет работает без выходных. Так что попасть можно в любой день. А вот к тем, кто не может выйти из дома, медики приходят сами.

Это инвалиды 1-2 группы, лежачие пациенты. Терапевт осматривает, медсестра делает прививку на дому. Потом остаются на время с пациентом, чтобы посмотреть реакцию. На следующий день по пути на вызов могут заглянуть, проверить пациента, либо позвонить. Алина Галлямова, заведующая терапевтическим отделением поликлиники №50