Кикбоксеры из Башкирии завоевали награды первенства Европы в Черногории

Башкирские спортсмены с медалями вернулись из Черногории. В городе Будва проходило первенство Европы по кикбоксингу для участников не старше 18 лет. России удалось представить самую многочисленную команду, в состав которой вошли 179 спортсменов. Всего в турнире приняли участие атлеты из 39 стран. Башкортостан представляли 10 участников, и им удалось завоевать 4 золотых медали и одну бронзовую.

Данил Панов – мастер спорта из Учалов. Один из тех, чья победа на минувшем первенстве Европы была ожидаема. Месяц назад он уже выигрывал международный турнир в Венгрии. Данил уверенно провел три боя и завоевал золотую медаль. Это были его заключительные соревнования в юниорах. Дальше спортсмен продолжит карьеру среди взрослых соперников.

В ближайшее время хочу выполнить норматив мастер спорта международного класса. Для этого надо войти в призы на России. Желательно выиграть. И дальше кубок мира. Там тоже войти в призы. Данил Панов, победитель первенства Европы по кикбоксингу

Еще одним победителем стал Арсен Исмагилов из Уфы. Арсен выиграл первенство России этого года. Тренируется он в подростковом клубе «Рекорд». На первенстве Европы, выиграв в финале у спортсмена из Сербии, Арсен завоевал золото.

Были и взлеты, и падения у него, перед этими большими победами мы три турнира проиграли. Эмоционально было тяжело, конечно. Мы перешли в другой раздел. И вот так успешно выступили. Флюра Насырова, тренер подросткового клуба «Рекорд»

Также победителями стали Карина Юсупова из Уфы и Артур Тажетдинов из Учалов. Светлана Щербина из Туймазов стала бронзовой призеркой. Еще пять башкирских кикбоксеров показали достойное выступление, но остались без медалей.

Наша федерация региональная отмечает 30-летие. С 1992 года кикбоксинг развивается на территории Башкортостана. Радует, что ребята показали достойные результаты на первенстве Европы. Константин Шестаков, председатель федерации кикбоксинга Республики Башкортостан