Кикбоксеры из Башкирии завоевали награды первенства Европы в Черногории

Башкирские спортсмены с медалями вернулись из Черногории. В городе Будва проходило первенство Европы по кикбоксингу для участников не старше 18 лет. России удалось представить самую многочисленную команду, в состав которой вошли 179 спортсменов. Всего в турнире приняли участие атлеты из 39 стран. Башкортостан представляли 10 участников, и им удалось завоевать 4 золотых медали и одну бронзовую.
Данил Панов – мастер спорта из Учалов. Один из тех, чья победа на минувшем первенстве Европы была ожидаема. Месяц назад он уже выигрывал международный турнир в Венгрии. Данил уверенно провел три боя и завоевал золотую медаль. Это были его заключительные соревнования в юниорах. Дальше спортсмен продолжит карьеру среди взрослых соперников.
Еще одним победителем стал Арсен Исмагилов из Уфы. Арсен выиграл первенство России этого года. Тренируется он в подростковом клубе «Рекорд». На первенстве Европы, выиграв в финале у спортсмена из Сербии, Арсен завоевал золото.
Также победителями стали Карина Юсупова из Уфы и Артур Тажетдинов из Учалов. Светлана Щербина из Туймазов стала бронзовой призеркой. Еще пять башкирских кикбоксеров показали достойное выступление, но остались без медалей.
В декабре башкирских кикбоксеров ожидает выступление на Кубке России. В феврале и марте следующего года пройдут окружные соревнования, где будет происходить отбор на чемпионат и первенство России.