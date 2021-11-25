Nasa получили качественное фото с Марса

Американский ровер Curiosity смог сфотографировать Марс со склона горы Шарп. Фото получились качественными, потому что они сделаны с помощью цветного прибора Mastcam, разрешение которого намного больше, чем у всех камер, которые были на красной планете.
Фото после обработки больше напоминают открытку. Ученые получили панораму Марса в цвете. Для полноты восприятия фото создавали из 2, соединив кадры с разного времени суток.
Ранее ровер с помощью специальных микрофонов записал 5 часов звука с Марса.