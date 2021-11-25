В Башкирии коллекторы угрожали женщине убийством из-за долга

В Башкирии коллекторы угрожали 34-летней женщине расправой. Испуганная горожанка обратилась за помощью к судебным приставам.

Женщина рассказала, что через популярный мессенджер ей стали поступать угрозы от коллекторов. Неизвестные требовали вернуть деньги, угрожали расправой женщине и её семье, нецензурно оскорбляли и грозились судебным разбирательством.