В Башкирии коллекторы угрожали женщине убийством из-за долга

В Башкирии коллекторы угрожали 34-летней женщине расправой. Испуганная горожанка обратилась за помощью к судебным приставам.
Женщина рассказала, что через популярный мессенджер ей стали поступать угрозы от коллекторов. Неизвестные требовали вернуть деньги, угрожали расправой женщине и её семье, нецензурно оскорбляли и грозились судебным разбирательством.
Было установлено, что женщину преследовали сотрудники микрокредитной организации «ББ Финанс». В отношении компании было возбуждено административное дело, а суд признал её виновным и оштрафовал на 50 тысяч рублей.