В Уфу прибыли первые участники командного чемпионата Европы по дзюдо

За медали турнира, который пройдет 27 ноября в столице республики, будут бороться 17 европейских сборных. Сегодня ночью в аэропорту Уфы приземлился первый борт с атлетами из Венгрии, Болгарии, Сербии, Франции, Нидерландов, Словении, Чехии и Германии. Гостей торжественно, под мелодии курая встречали девушки в национальных костюмах. Они угощали атлетов чак-чаком и кумысом.