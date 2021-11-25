В Уфу прибыли первые участники командного чемпионата Европы по дзюдо

За медали турнира, который пройдет 27 ноября в столице республики, будут бороться 17 европейских сборных. Сегодня ночью в аэропорту Уфы приземлился первый борт с атлетами из Венгрии, Болгарии, Сербии, Франции, Нидерландов, Словении, Чехии и Германии. Гостей торжественно, под мелодии курая встречали девушки в национальных костюмах. Они угощали атлетов чак-чаком и кумысом. 

Такая встреча стала большим сюрпризом. Обычно, когда мы приезжаем на соревнования, в других городах, такого не бывает. Большое спасибо за приветствие.

Луиза Мальцан, серебряный призер чемпионата Европы по дзюдо

Я думаю, что Россия – фаворит турнира. Мы же приехали, чтобы биться и показать себя.

Томас Бинхак, участник командного чемпионата Европы по дзюдо

В число участников соревнований вошли все сборные-медалисты командных состязаний на Олимпиаде в Токио, кроме, разумеется, японцев. Столица Башкортостана станет вторым городом России, который проведёт смешанные соревнования этого вида спорта. За организацию турнира волнений нет, достаточно вспомнить чемпионат мира по борьбе среди юниоров, который прошел в Уфе в августе.

Мы научились на самом высоком уровне проводить соревнования с учетом всех требований и норм, не допускать возможных вспышек коронавирусной инфекции.

Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ