Житель Башкирии зарезал маму, пока за дверью стояли полицейские

Накануне, 24 ноября, в Салавате произошло страшное убийство. В 01:52 в полицию города поступило сообщение от 82-летней жительницы, которая успела назвать лишь свои данные, а после связь прервалась.

На место инцидента в срочном порядке прибыли сотрудники правоохранительных органов. К этому времени у двери стояли сотрудники скорой помощи, но попасть в квартиру не могли. Пожарная охрана вскрыла дверь – в квартире находился мужчина с ножом.