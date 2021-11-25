Житель Башкирии зарезал маму, пока за дверью стояли полицейские

Накануне, 24 ноября, в Салавате произошло страшное убийство. В 01:52 в полицию города поступило сообщение от 82-летней жительницы, которая успела назвать лишь свои данные, а после связь прервалась.
На место инцидента в срочном порядке прибыли сотрудники правоохранительных органов. К этому времени у двери стояли сотрудники скорой помощи, но попасть в квартиру не могли. Пожарная охрана вскрыла дверь – в квартире находился мужчина с ножом.
Осмотрев квартиру, полицейские обнаружили на балконе тело пенсионерки с ножевыми ранениями. Оказалось, погибшая – мама мужчины с ножом. Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Мужчина был задержан. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.