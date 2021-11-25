В Башкирии шумных соседей оштрафовали на 3 млн рублей

В Башкирии продолжают привлекать к ответственности злостных нарушителей общественного порядка. Пресс-служба МВД региона назвала сумму наложенных штрафов за нарушение тишины.

Так, в 2020 году было составлено 4106 протоколов за нарушение тишины. Общая сумма штрафов достигла 6,2 млн рублей. В 2021 году штрафов за нарушение тишины стало меньше. Сумма сократилась вдвое – 2,9 млн рублей.