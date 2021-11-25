Врачи Башкирии спасли парня, который потерял 3,5 литра крови

Врачи больницы Кумертау и Куюргазинского района спасли жизнь 19-летнего парня. Молодой человек получил серьёзное ранение в драке.

Ночью 24 ноября в отделение медицинского учреждения доставили молодого человека, который истекал кровью. Оказалось, парень ввязался в драку, где его ранили ножом. Врачи сразу взялись за спасение пострадавшего. Была проведена операция, которая длилась 2 часа. Медикам пришлось ушивать глубокие разрезы правого легкого и кровеносных сосудов.